"الضرائب" تصدر قرار بإلزام الممولين والمكلفين بمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية: القرار من شأنه تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتشجيع عملية الاستثمار والترويج للاقتصاد المحلي

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (484) لسنة 2022 بإلزام الممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022.

وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القرار من شأنه تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتشجيع عملية الاستثمار، والترويج للاقتصاد المحلي، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي.



وأوضح مختار توفيق أن قرار الإلزام يخاطب الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى)

على الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويمكن ارسال الاستفسارات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني على البريد الإلكترونى التالى

[email protected]

أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395