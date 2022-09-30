موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتحكيم

مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن مباريات الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وتأهل فريق الاتحاد المنستيري التونسي إلى دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الجيش الرواندي، بينما يخوض النادي الأهلي أولى مبارياته من هذا الدور.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وتنطلق مباراة الذهاب بين الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي في الـ9 من أكتوبر المقبل في تونس، في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري عن نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، كما ستذاع المباراة على قناة التونسية الوطنية.

تردد القناة: قناة التونسية الوطنية

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 10872

معامل الترميز: أفقي

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخرًا، طاقم تحكيم جزائري مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، يضم لحلو بن براهم حكم ساحة ويعاونه مساعد أول أكرم زهروني، ومساعد ثاني حمزة بوزيت، وإلياس بيكسيوا حكم رابع.