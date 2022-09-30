تعرف على تفاصيل وأحداث مسلسل اسمعني الحلقة 13

مسلسل اسمعني الحلقة 13، لاقت الأعمال الدرامية الكبيرة منذ سنوات قليلة إقبالا كبيرا من المتابعين العرب وخاصة في جمهورية مصر العربية، من وجدوا فيها الصناعة الجيدة والأداء المميز.

مسلسل اسمعني الحلقة 13

وتصدر مسلسل اسمعني الحلقة 13 اليوم الجمعة الموافق الــ30 من أكتوبر 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما عرضت مؤخرا ولاقت إعجاب الكثيرين، والتي شهدت تصاعدا للأحداث.

أحداث مسلسل اسمعني الحلقة 13

وتصاعدت أحداث مسلسل اسمعني الحلقة 13 التركي بعد مرور 12 حلقة وسط تشويق وإثارة شهدها الجمهور المتابع لذلك العمل الدرامي الممميز، والتي بدأت بذهاب خليل للتحدث مع والد عائشة.

تفاصيل مسلسل اسمعني الحلقة 13

وتناول خليل كثيرا من الكحول خلال أحداث مسلسل اسمعني الحلقة 13 وبينما كان يشكي له ماحدث مع نيشة ورفضها اعترف خليل بشرائه منزل لها، ما يجعله يرى عدم وجود سبب لرفضه.

اشتعال أحداث مسلسل اسمعني الحلقة 13

وشهدت تفاصيل مسلسل اسمعني الحلقة 13 صراخ سيدات عليه وتساءل خليل كيف تقوم بهذا ومن أين أحضرت المال، ليرد خليل كاذبا بأن المال جمعه من مدخرات البقالة وهو مالم تصدقة السيدات التي لاحظن كذبه.

ارتفاع وتيرة أحداث مسلسل اسمعني الحلقة 13

وتسارعت أحداث مسلسل اسمعني الحلقة 13 حيث انتقم أوزان من داهان وخلع ملابسه ولفه بشريط ورميه في وسط ساحة المدرسة بينما كان الجميع ينظر أليه ويسخر منه وعندما حضر كانات لمساعدته وصل ضياء في نفس الوقت وقام بمعاقبتهم، في وقت حساس.

ارتفاع وتيرة مسلسل اسمعني الحلقة 13

عرف ضياء بعد حضوره مع تصاعد أحداث مسلسل اسمعني الحلقة 13 مايدور في المدرسه بعد انسحاب مصطفى ليتحدث مع فكري ويخبره برغبته في العودة للتدريس الان، دون علم الجميع بأنه المدير الجديد وصاحب المدرسة لتنهار ميليسا وتشعر بالخوف من عدم وقوف أحد بجوارها.

دعوة ليلى على الطعام في مسلسل اسمعني الحلقة 13

وتضمن مسلسل اسمعني الحلقة 13 قيام كانات بدعوة ليلى على الطعام لتوجيه الشكر لها على مساعدته في مسح التسجيلات وسط تأمل ليلى كانات اصبح لها الان حقًا، وبعد بقائهما معًا قامت ليلى بالتقاط صورة ونشرها في حسابها لكنها لم تدرك أن كل ما يقوم به كانات من لإزعاج إيكيم.

مسلسل اسمعني الحلقة 13 ومزجحة داهان

وأخبر داهان مع تصاعد وتيرة الأحداث في مسلسل اسمعني الحلقة 13 عائشة بقيامه بإنهاء كل شيء وإنه بجانب المنزل واتصل بها عندما كان يراقب منزل أوزان وكان يحمل سلاحًا في يده وبينما كان أوزان ميليسا ليلى وكانات هناك قام داهان بالدخول وبيده السلاح.

داهان يهدد الجميع في مسلسل اسمعني الحلقة 13

هدد داهان الجميع بأنه سيطلق عليهم النار من مسدسه لتشتعل أحداث مسلسل اسمعني الحلقة 13 لتحضر عائشة مع إيكيم وبكير وأورجينال وهازال محاولين منعهه من فعل ذلك الشيء إلا أنه رفض الاستماع إليهم وأطلق النار إلا أنه فوجئ بأن السلاح فارغ.

مسلسل اسمعني الحلقة 13 ومزحة داهان

بعد ان انتهى داهان من مزحته لاحظت ايكيم ان امينه ارسلت لها فيديو بعد ان فتحته وشاهدت كل شيء ذهب الجميع إلى شرفة منزل ايكيم وحاول ايقافها وقد حضر والدها مصطفى والمفتش سلجوق والجميع وصعدت ايكيم تحاول جعلها تتراجع لكن لم ينجح احد وتسقط امينه للاسفل وسط صدمة ودهشه وصراخ وحزن الجميع ووسط اعينهم تمامًا تذهب ضحية للاستبداد الذي يقوم به البعض لمجرد التسليه.

معلومات عن مسلسل اسمعني الحلقة 13

يُذكر أن مسلسل "اسمعني" الذي نحن بصدد شرح تفاصيل الحلقة الـ13 هو عمل درامي تركي، من بطولة كانر توبكو، رابيا سويتورك، جوكتشي جونيش دوغروسوز وبيرك هكمان، وعرض في 7 يوليو 2022، ويذاع يوم الخميس من كل أسبوع.