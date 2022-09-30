سقوط اثنين من العناصر الإجرامية بـ 9 كيلو حشيش فى السويس

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالسويس وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وكميات من المواد المخدرة.

تحريات قطاع الأمن العام

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إختباء (3 عناصر إجرامية خطرة) من مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية دون ترخيص بــ (3 مزارع) بدائرتى قسمى شرطة (الجناين – فيصل) بالسويس وإتخاذهم لتلك المزارع مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط 9 كجم من مخدر الحشيش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالسويس وقطاع الأمن المركزى تم إستهدافهم وأمكن ضبط عنصرين منهم، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كجم – بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار) وبتفتيش مزرعة المتهم الثالث عُثر على (كمية من مخدر الهيروين)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.