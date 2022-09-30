ضبط شخص بتهمة التنقيب عن الآثار في الغربية

حوادث
المضبوطات
المضبوطات

ألقت أجهزة الأمن بالغربية القبض على أحد الأشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار داخل منزله.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم العثور على (حفرة - مجموعة من القطع والأوانى الفخارية والحجارة "يشتبه فى كونها شواهد أثرية" - الأدوات المستخدمة فى الحفر) وبمواجهته أقر بأن الحفر والأدوات المضبوطة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات من نواتج الحفر. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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