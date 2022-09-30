أبرز المعلومات عن كومبوند إيفا ماونتين فيو mountain view والموقع

أعلنت شركة ماونتين فيو mountain view مؤخرا عن طرح مرحلة إيفا كأحدث مراحل مشروعها ماونتين فيو mountain view رأس الحكمة والذي يقع في قلب الساحل الشمالي.

كومبوند إيفا ماونتين فيو mountain view

ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل كومبوند إيفا ماونتين فيو mountain view الذي يقع في قلب الساحل ولا سيما الراغبين في اقتناء وحدة أو أكثر هناك والتمتع بمزايا العيش والحياة برفاية كبيرة.

مشروع إيفا ماونتين فيو mountain view

ويقع كومبوند إيفا ماونتين فيو mountain view في موقع مميز وهو ما حرصت عليه الشركة لتقرر وقوع تلك المرحلة في الساحل الشمالي في موقع حيوي للغاية حيث أنه بجواره عدد من الطرق الحيوية والمناطق المهمة.

إيفا ماونتين فيو mountain view

موقع إيفا ماونتين فيو mountain view

يقع إيفا ماونتين فيو mountain viewفي قلب الساحل الشمالي وبالتحديد عند الكيلو 200 على طريق اسكندرية مرسى مطروح، ويوجد في منطقة رأس الحكمة.

مرحلة إيفا ماونتين فيو mountain view

يبعد كمبوند إيفا ماونتين فيو mountain view عن القاهرة بنحو أقل من ثلاث ساعات، كما يوجد على بعد 90 كم من مارينا.

المسافة بين الإسكندرية وإيفا ماونتين فيو mountain view

وتفصل مسافة بين إيفا ماونتين فيو mountain view والإسكندرية تقدر بـ200 كم، و50 كم غرب مطار العلمين، ويبعد الكومبوند نحو 35 دقيقة فقط من سيدي عبد الرحمن، ويبعد عن رأس الحكمة كم وتحديدا في شرقها.

موقع إيفا ماونتين فيو mountain view

أبرز المعلومات حول كمبوند إيفا ماونتين فيو mountain view

يعتبر كومبوند إيفا مرحلة من مراحل مشروع ماونتين فيو mountain view رأس الحكمة في الساحل الشمالي، ويمتد على مساحة ضخمة تبلغ نحو 450 فدان، تحتل المساحات الخضراء 6.5 فدان من إجمالي المساحة.

شاطئ إيفا ماونتين فيو mountain view الخاص

ويوجد شاطئ خاص بكمبوند إيفا ماونتين فيو mountain view تبلغ مساحته 300 متر مربع، وتم تصميم المرحلة على الطرز المعماري ذو الطابع اليوناني الفاخر، حيث تشبه جزيرة يونانية وتحمل اسمها "إيفيا"

الخدمات داخل إيفا ماونتين فيو mountain view

يتوفر داخل إيفا ماونتين فيو mountain view عدد من الخدمات الأساسية والترفيهية الهامة، التي تلبي احتياجات المقيمين، ممثل وجود نادي اجتماعي وصحي، وحمامات سباحة، وغيرها من المرافق التي لا غنى عنها.

يتوفر أنظمة صيانة وأمن متطورة على مدار الساعة، داخل إيفا ماونتين فيو mountain view.

الوحدات داخل إيفا ماونتين فيو mountain view

أسعار الوحدات داخل إيفا ماونتين فيو mountain view

تتراوح الأسعار داخل كمبوند إيفا ماونتين فيو mountain view بين 2 مليون و500 ألف جنيه مصري، و4 مليون و900 ألف جنيه مصري، حيث يتوفر خلالها شاليهات وبنتهاوس وفيلات مستقلة وتاون هاوس وتوين هاوس وشقق، وأدناه سوف نوضح المساحات المقررة من الشركة المنفذة.

وحدات كمبوند إيفا ماونتين فيو mountain view

يتوفر شاليهات في إيفا ماونتين فيو mountain view تبدأ مساحته من 92 متر مربع وتصل إلى 110 متر مربع، تتكون من غرفتين، كما يوجد مساحات لشاليهات بمساحات تتراوح بين 115 متر مربع وتصل إلى 132متر مربع، وتضم ثلاث غرف نوم.

الشقق السكنية داخل كومبوند إيفا ماونتين فيو mountain view

تبدأ الشقق السكنية من مساحة 65 متر مربع وحتى 110 متر مربع، تتكون من غرفتين وثلاث غرف نوم، وتتوفر مساحات توين هاوس تبدأ من 155 متر مربع، وتبدأ مساحات تاون هاوس من 170 متر مربع، كما يوجد وحدات تطل على البحر تبدأ مساحتها من 400 متر مربع.

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