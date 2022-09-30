وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعا مع بعض المصدرين المصريين يمثلون الأنشطة الزراعية المختلفة وذلك بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس الحاصلات الزراعية والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.



وقال القصير ان هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار.



وأضاف أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للمصدرين وتقدر دورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي من خلال جلب العملة الأجنبية.



وزير الزراعة أشاد بجهود المنتجين والمزارعين المصريين في الارتقاء بمستوى منتجاتهم إلى العالمية .



وأكد على تصميم الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام المصدرين من أجل زيادة الصادرات،

القصير استعرض أيضا جهود وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة خارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كما أشار إلى جهود تطوير الحجر الزراعي ومنظومة التكويد والتحول الرقمي وايضا تطوير المعامل من أجل تسهيل إجراءات التصدير.



من جانبهم أعرب المصدرون عن سعادتهم بهذا الاجتماع الذي يؤكد إرادة حقيقية لدى الدولة في دعم منظومة التصدير وإزالة كافة المعوقات أمامها كما عرض المصدرون أفكارهم واقتراحاتهم لزيادة الصادرات الزراعية المصرية خاصة وأنها حاليا تتمتع بسمعة طيبة في جميع الأسواق العالمية

المصدرون استعرضوا أيضا بعض المشكلات التي تواجههم مؤكدين مساندتهم للدولة في مواجهة التحديات التى تواجهها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

