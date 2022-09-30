أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

تتجه أسعار النفط لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع يوم الجمعة مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي واحتمال موافقة مجموعة أوبك+ على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 95 سنتا، أو 1.07 بالمئة، إلى 89.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0948 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لشهر ديسمبر كانون الأول 81 سنتا إلى 87.99 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أو 0.89 بالمئة، إلى 81.95 دولار للبرميل.

وصعد كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة ويتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة، وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس آب، بعد تسجيل أدنى مستويات في تسعة أشهر خلال الأيام الماضية.

وارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض الدولار في وقت سابق من الأسبوع من أعلى مستوياته في 20 عاما. ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى مما يحسن الطلب.

ويتوقع المحللون أيضا زيادة حجم الشراء مع استعداد روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية إليها يوم الجمعة في خطوة قد تدفع واشنطن إلى تشديد العقوبات على موسكو.

وتلقت السوق دعما جديدا من احتمال قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بخفض حصص الإنتاج في اجتماعهم الذي سيعقد في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

ويتوقع المحللون خفض الإنتاج لأن مخاوف الطلب المرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة أثرت على أسعار النفط الخام.

ومن المرجح أن تنهي أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط الربع الثالث من العام بانخفاض كبير نسبته 23 بالمئة.