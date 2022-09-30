"الإفتاء": تهادي حلوى المولد النبوي بين الناس سُنة حسنة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سُنةً حسنة.

وأوضحت أن سلفُنا الصالح دَرَجَ على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إلى أنه نصَّ على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.