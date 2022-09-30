الذهب يقترب من أسوأ هبوط فصلي في 18 شهرًا



تقترب أسعار الذهب، التي صعدت الجمعة مع هبوط الدولار، من تسجيل أسوأ هبوط ربع سنوي منذ مارس آذار العام الماضي، مع تمسك البنوك المركزية على مستوى العالم بالسياسات النقدية المتشددة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.30% إلى 1665.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.4%. وعلى المستوى ربع السنوي، بلغ تراجع المعدن النفيس 7.8%، وهو الأسوأ منذ الربع الأول لعام 2021.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1675.50 دولار.

اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى خلال أسبوع، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وقال لوكمان أوتونوجا، المحلل لدى إف.إكس.تي.إم "يستمد الذهب قوته من تراجع الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة (الأميركية) مع اقتراب ختام تعاملات الأسبوع".



ويصر واضعو السياسة النقدية في الفدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة بالرغم من الأزمة في الأسواق المالية العالمية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 19.0167 دولار للأونصة.

ولم يشهد البلاتين تغييرا يذكر واستقر عند 865.11 دولار للأونصة. ويتجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.

وصعد البلاديوم، الذي كان مستقرا عند 2201.47 دولار للأونصة، بنسبة 14% حتى الآن هذا الربع.