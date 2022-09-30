"وول ستريت" تتراجع بعد بيانات تضخم عززت من مخاوف رفع الفائدة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت مع بدء التداولات اليوم إذ عززت بيانات التضخم الرئيسي لشهر أغسطس مخاوف من المزيد من الرفع لأسعار الفائدة بمقدار كبير، الأمر الذي يقوض انتعاش إنفاق المستهلكين.

وانخفض المؤشر داو جونز 102.58 نقطة أو 0.35 في المائة عند 29123.03 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 6.99 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 3633.48 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 39.80 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 10697.71 نقطة.