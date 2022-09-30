ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد

ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال سبتمبر 2022 مع زيادة أسعار الطاقة 40.8% على أساس سنوي، بينما استقر معدل البطالة دون تغيير.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن يوروستات اليوم الجمعة، ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% في سبتمبر الجاري، بعدما بلغ 9.1% في أغسطس الماضي، في حين كان متوقعًا وصوله إلى 9.7%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الفئات الأكثر تقلبًا من الغذاء والطاقة، بنسبة 4.8% خلال سبتمبر 2022 على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة وسط صعود أسعار الطاقة، مما يزيد من احتمالية حدوث انكماش اقتصادي أعمق بنهاية العام.

ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة المعدل موسميًا في منطقة اليورو عند 6.6% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وانخفض 7.5% على أساس سنوي.