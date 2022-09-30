موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

ينتظر النادى الأهلى مواجهة قوية فى أولى مبارياته هذا الموسم فى دورى أبطال إفريقيا، عندما يواجه فريق الاتحاد المنستيرى التونسى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقى النادى الأهلى فى الرابعة عصر الأحد 9 أكتوبر المقبل، على ملعب بن جنات أحد ملاعب منتخب تونس الأساسية في مدينة المنستير.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره الاتحاد المنستيرى فى مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.

واجه الأهلى الأندية التونسية فى 47 مرة حقق الفوز فى 22 مباراة وتعادل فى 15 لقاء وخسر 10 مباريات وسجل المارد الأحمر 49 هدفًا وتلقت شباكه 35، ويعد حسام عاشور لاعب الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر ظهورًا فى القلعة الحمراء أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة، فيما يعد محمد أبو تريكة هو هداف المارد الأحمر فى شباك أندية تونس برصيد 6 أهداف.

أما مجدى عبد الغنى نجم الاهلى الأسبق فهو أول لاعب سجل للمارد الأحمر فى شباك أندية تونس، فيما يعد حسين الشحات الأهلى آخر من سجل فى الشباك التونسية.

ويعد فوز النادى الأهلى على النجم الساحلى بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين عام 2017، هو الفوز الأكبر فى تاريخ المواجهات المصرية التونسية.

كما يعد المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى السابق هو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى الدور نصف النهائى لدورى الأبطال الأفريقى، حينما سجل ثلاثية للمارد الأحمر فى شباك النجم الساحلى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 6-2.