بسبب رولا يموت.. هيفاء وهبي مطلوبة على جوجل

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

احتلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قائمة تريندات جوجل اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، وذلك بسبب أختها غير الشقيقة عارضة الأزياء والمغنية رولا يموت.

 

هيفاء وهبي وشقيقتها

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا جريئة لـ "رولا"، لتتعرض من خلالها لإنتقاد الجمهور وطالت هذه الانتقادات أيضا هيفاء وهبي.

ووصلت الخلافات بين هيفاء وهبي وأختها غير الشقيقة رولا يموت إلى ساحات المحاكم اللبنانية، واتهمت "هيفاء" شقيقتها بالسب والقذف والتشهير.

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وكانت هيفاء وهبي رفضت الرد على "رولا" ووصفتها بـ "المريضة النفسية"، ورفعت دعوى قضائية ضدها تتهمها بالتشهير رافضة التنازل عنها، رغم زيارة رولا لها بالمستشفى وقت مرضها، وطلبت منها السماح، إلا أن "هيفاء" رفضت إنهاء الخلاف وأصرت على موقفها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم "أشباح أوروبا" والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة: أحمد الفيشاوي، عباس أبو الحسن، مصطفى خاطر، أروى جودة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم باسم سمرة، وهو من إخراج محمد حماقي.

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