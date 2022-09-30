66.6 مليار دولار العجز المالي للهند خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم وصول إجمالي العجز المالي في الهند خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي إلى 5.42 تريليون روبية (66.6 مليار دولار)، بما يعادل 32.6 في المائة من إجمالي العجز المستهدف للعام المالي الذي بدأ أول أبريل الماضي ككل ويبلغ 16.6 تريليون روبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العجز في إيرادات الخزانة الهندية بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 3.21 تريليون روبية، بما يعادل 32.4 في المائة من إجمالي العجز المستهدف لإيرادات العام المالي ككل، وقدره 9.91 تريليون روبية.



وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 13.9 تريليون روبية بما يعادل 35.2 في المائة من إجمالي الإنفاق المستهدف للعام المالي ككل ويبلغ 39.5 تريليون روبية.