"أحمد السقا دا أبني"... تفاصيل حوار المخرج جمال عبد الحميد مع الفنان أحمد السقا

حلَّ المخرج المصري جمال عبد الحميد ضيف شرف مع الإعلامية منى الشاذلي،وكان ذلك في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي يتم تقديمة يوم الجمعة، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

جمال عبد الحميد عن مهرجان القاهرة

قال المخرج جمال عبد الحميد إنه سعيد جدا بتكريمه في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى،والذى أقيمت فعالياته في الأسبوع الماضى، وسعيد بتكريم نجوم كبار بقالهم كتير مشتغلوش وحقيقي افتقدناهم بقالنا فترة.

وتابع كلامه قائلا: سعيد أيضا بالشركة المتحدة ونقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى والفنان يحيى الفخرانى، والمجهود الذى بذلوه من خلال خروج المهرجان بأفضل صورة".

المخرج جمال عبد الحميد عن الفنان أحمد السقا

الفنان أحمد السقا

وأشار جمال عبد الحميد خلال حلقته مع الإعلامية مني الشاذلي، أنه من قدم الفنان أحمد السقا في بداية مشواره الفني،وكان ذلك عندما كان طالبا في المعهد، مضيفا أنه يعتبر السقا ابنه، قائلا: "كما قدمت أيضا كلا من الفنان أحمد عز ومنى زكى".

الفئات التي تم تكريمها في مهرجان الدراما

مهرجان القاهرة للدراما

شهد مهرجان الدراما في دورته الأولى تكريم فئات جديدة على المهرجانات الفنية، وكان من أبرز هذه الفئات: أحسن أسطى، وأحسن مخرج منفذ دراما، وذلك بالإضافة إلى الفئات المعروفة كأفضل فنان، وأفضل فنانة، وأفضل سيناريو، وأفضل تتر،وأفضل فنان ثاني، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية.

النجوم الذين تم تكريمهم

إحدى النجوم الذي تم تكريمهم

أعلن مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم يحيي الفخراني، عن جوائز الدورة الأولي من المهرجان وهي كالآتي:

حصل على جائزة" أفضل تتر مسلسل" هو مسلسل "المشوار" وكان بطولة الفنان محمد رمضان وقدمها الفنان أحمد فهمي، وحصل على جائزة "أفضل موسيقي تصويرية" هو مسلسل "فاتن أمل حربي" والذي قدمها الفنان محمد الشرنوبي لخالد القمار، وحصل علي جائزة جائزة "أفضل ديكور" هو المهندس أحمد عباس عن مسلسل "جزيرة غمام" والتي قدمتها الفنانة تارا عماد.

وحصل أيضا علي جائزة" أفضل تصوير "هو إسلام عبد السميع عن مسلسل" جزيرة غمام "، والي قدمتها الفنانة ريهام عبد الغفور، وحصل على جائزة" أفضل مؤلف" هو الكاتب عبد الرحيم كامل عن مسلسل "جزيرة غمام" والذي قدمها الفنان سيد رجب، وحصل علي جائزة "أفضل مخرج "هي الخرجة كاملة أبو ذكري عم مسلسل "بطلوع الروح" والذي قدمها هو المخرج خيري بشارة.

وحصلت على جائزة "أفضل ممثلة صاعدة" هي الفنانة رحمة أحمد عن مسلسل "الكبير أوي" والتى قدمها كلا من الفنانة أمنية خليل والفنان أمير المصري،وحصل علي جائزة" أفضل ممثل صاعد "هو الفنان الشاب نور النبوي عن دوره في مسلسل "راجعين ياهوي" والذي قدمها كلا من الفنان خالد أنور والفنانة مايان السيد، وحصلت على جائزة أ" فضل ممثلة دور ثاني "هي الفنانة ندي موسي عن دورها في مسلسل "المشوار" والذي قدمها كلا من الفنانة كارولين عزمي والفنان أحمد داش.

وحصل علي جائزة "أفضل ممثل دور ثانى" الفنان رياض الخولي عن دوره في مسلسل "جزيرة همام" وقدمها الفنانة ياسمين رئيس.، وحصل علي جائزة "أفضل مسلسل كوميدي "هو مسلسل "راجعين ياهوي" والذي قدمها الفنان شيكو، وحصلت علي جائزة "أفضل ممثله "هي الفنانة منة شلبي عن دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، والذي قدمها الفنان أحمد السقا، وحصل علي جائزة" أفضل ممثل "هو الفنان أحمد أمين عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام" والتي قدمتها الفنانة داليا البحيري.