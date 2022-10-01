تفاصيل حول شركة ماونتن فيو وأبرز وأهم المشاريع التي تم طرحها

مشروع ماونتن فيو 4 بمدينة السادس من أكتوبر أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومازال الحديث حول شركة ماونتن فيو مستمرن وهي شركة للتنمية والاستثمار العقاري.

ومن المعروف أن شركة ماونتن فيو طرحت مشروعًا جديدًا يحمل اسم «ماونتن فيو 4» بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 47 فدانًا، ويضم المشروع 183 وحد.

وقال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، في تصريحات سابقة إن الشركة أطلقت سلسلة مشروعات «ماونتن فيو 1»، و«ماونتن فيو 2»، و«ماونتن فيو 3» بشرق القاهرة.

وأوضح أنه تم نقل هذه السلسلة من المشروعات إلى غرب القاهرة للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال ضخ استثمارات سنويًا لتلبية الطلب على القطاع العقارى، وتشغيل المزيد من العمالة.

وتابع: تتنوع وحدات مشروع «ماونتن فيو 4» بين تاون هاوس وفيلات مستقلة بمساحات تتراوح من 230 إلى 275 مترًا مربعًا.

والشركة تطور 4 مشروعات بمنطقة غرب القاهرة، منها «ماونتن فيو آى سيتي»، و«تشيل أوت بارك»، و«ماونتن فيو جيزة بلاتو»، و«ماونتن فيو أكتوبر بارك» بإجمالي مساحة 800 فدان.

متى تم إنشاء شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري؟

وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى تأسست عام 2005، وتهدف إلى تطوير مجتمعات متكاملة، وأنجزت 15 مشروعًا على مدار 17 عامًا الماضية.

كما تتنوع وحدات ماونتن فيو 4 بتصميم الشركة الفريد الذي يتميز باللونين الأزرق والأبيض حيث تنقسم الوحدات بين تاون هاوس وفيلات مستقلة بمساحات تبدأ من 230 إلي 275 متر مربع. أما عن الموقع، فيتميز بأنه يبعد بضعة دقائق عن الطريق الدائرى ومول مصر.

أجمل ما يميز ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس

كما يتميز ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس mountain view بالكثير من الخدمات المتميزة والتي منها موقعه الاستراتيجي الموجود بقلب التجمع الخامس بجانب التصاميم المعمارية العالمية والراقية التي تضفي للمشروع رونق جذاب وخاص للغاية يمنح الكثير من العملاء الرفاهية والفيو المتميز ليكون طفرة متألقة بعالم العقارات.

مشاريع ماونتن فيو

مشاريع ماونتن فيو للتطوير العقاري Mountain View Development

ماونتن فيو جيزه بلاتو.

ماونتن فيو السخنة 1.

ماونتن فيو السخنة 2.

ماونتن فيو رأس الحكمة.

ماونتن فيو شيل أوت بارك

ماونتن فيو التجمع الخامس

ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر

ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر