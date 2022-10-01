مباريات اليوم السبت 1-10-2022 في الـ5 دوريات الكبرى والقنوات الناقلة

مباريات اليوم السبت، توجد العديد من المباريات التي تشهد ملاعب كرة القدم المختلفة حول العالم، بعد انقطاع بسبب التوقف الدولي، لتعود المتعة والإثارة مجددا، بمزيد من المواجهات النارية بالبطولات الكبرى.

مباريات اليوم السبت

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباريات اليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022، التي تشهد العديد من المواجهات النارية أبرزها ليفربول ضد برايتون وأرسنال ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي، بينما يواجه ريال مايوركا برشلونة في "ليجا" الإسبانية وقمة الدوري الإيطالي بي إنتر ميلان ضد روما.

موعد مباريات اليوم السبت

ولعبت العديد من المباريات خلال التوقف الدولي حسب روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بنهاية الشهر الماضي، لتعود مجددًا منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، المسابقة الأقوى فى العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال × توتنهام – 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

فولهام × نيوكاسل يونايتد – 4 عصرًا

ليفربول × برايتون – 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامبتون × إيفرتون – 4 عصرا

كريستال بالاس × تشيلسي – 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

بورنموث × برينتفورد – 4 عصرا

وست هام × وولفرهامبتون – 6:30

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 1-10-2022 والقنوات الناقلة

قاديش X فياريال – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports Connect

خيتافيX بلد الوليد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports Connect

إشبيلية X أتلتيكو مدريد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

ريال مايوركا X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات اليوم السبت الأول من أكتوبر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابوليX تورينو– الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان X روما – الساعة 6 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

إمبوليX ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني

لايبزيج X بوخوم –3:30 عصرا

كولن X بوروسيا دورتموند–3:30 عصرا

فولفسبورج Xشتوتجارت –3:30 عصرا

فيردر بريمن X بوروسيا مونشنغلادباخ –6:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستراسبورج Xرين – الساعة 5 مساء

باريس سان جيرمانX نيس– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect