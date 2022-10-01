أكثر من 10 مشاريع.. معلومات حول شركة ماونتن فيو الأكثر بحثا

شركة ماونتن فيو من أهم الشركات التي أنشأت أكثر من 10 مشاريع في غاية الجمال والروعة، حيث تعد ماونتن فيو هي شركة مساهمة مصرية، تابعة لمجموعة دار المعمار للهندسة، أنشأت سنة 2005، وتعمل في مجال الاستثمار والتطويرالعقاري، كما تصنف واحدة من ضمن أبرز واهم 5 شركات.

ومن خلال موقع الفجر الإلكتروني يمكنك معر فة المزيد من التفاصيل حول معلومات عن شركة ماونتن فيو من حيث المشاريع وخلافه.

مشاريع شركة ماونتن فيو

شركة ماونتن فيو قدمت أكثر من 10 مشاريع في غاية الجمال، حيث أصبحت الشركة الاكثر بحثا بعد تعليقات الناس حول جمال مشاريع الشركة والمزايا المقدمة من جهتها، وعن أفضل مشاريع الشركة إليكم التفاصيل:

ماونتن فيو 1.

ماونتن فيو 2.

ماونتن فيو اكزيكتيف ريزيدنس.

ماونتن فيو هايد بارك.

ماونتن فيو التجمع الخامس.

ماونتن فيو اكتوبر بارك.

ماونتن فيو شيل أوت بارك.

ماونتن فيو جيزه بلاتو.

ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر.

ماونتن فيو السخنة 1.

ماونتن فيو السخنة 2.

ماونتن فيو دبلوماسيين Diplomats رأس الحكمة.

ماونتن فيو رأس الحكمة.

ماونتن فيو رأس الحكمة رودس.

ماونتن فيو

أبرز وأهم المعلومات عن شركة ماونتن فيو

في البداية تم تاسيسها على يد رجل الأعمال عمرو سليمان، حيث أسس شركة ماونتن فيو في عام 2005 كإحدى شركات مجموعة دار المعمار للهندسة.

ومن جهتها، قامت الشركة بإطلاق أول مشروعاتها وهو ماونتن فيو 1 القاهرة الجديدة عام 2006 وبدأت في تسليم وحدات المشروع عام 2010.

كما أطلقت الشركة عام 2016 مشروع آى سيتى القاهرة الجديدة بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبعته بإطلاق مشروع ماونتن فيو اُي سيتي أكتوبر عام 2017 وتبلغ مساحة كل مشروع 500 فدان.

وبلغ اجمالي مشاريع الشركة في عام 2018 إلى 15 مشروعًا عقاريًا واستاطعت تسليم 10 مشاريع منهم كاملة للإعاشة

وفي عام 2019 مُنحت ماونتن فيو جائزة Top Employer عن أفضل بيئة عمل لتصبح أول شركة مصرية تمنح هذه الشهادة في قطاعى التطوير العقارى والهندسى

وخلال نفس العام وصل اجمالي عائدات الشركة من المبيعات 6 مليار جنية، كما تخطي اجمالي عائدات الشركة من المبيعات 10 مليار جنية خلال عام 2020.

ووقعت اتفاقية أيضًا مع Delivering Happiness DH لإطلاق DH Egypt تبعتها بإتفاقية وقعتها مع شركة Callison RTKL بهدف تطبيق معايير ومفاهيم علم السعادة والتصميم في أماكن العمل داخل جميع مشاريع الشركة

وفي 2020 وقعت ماونتن فيو شراكة مع شركة هواوي لإدخال تكنولوجيا مراكز البيانات الجاهزة بمشاريعها بحجم استثمارات تخطىالمليون دولار.

وفي 2021 وقعت ماونتن فيو شراكة جديدة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، للقيام بإدارة وتشغيل الشقق الفندقية في مشروع آىسيتى القاهرة الجديدة، كما وصل إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2021 إلى 20 مليار جنيه.

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