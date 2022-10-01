موعد إجازة المولد البنوي الشريف 2022 للعاملين بالقطاعين العام والخاص

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، حيث يبحث المسلمين عن موعد الإجازة للاحتفال كلا على طريقته الخاصة وجلب حلاوة المولد وتقديمها كهدية للأحباب والأقارب والأصدقاء.

وإجازات شهر أكتوبر 2022 في مصر، سواء لقطاع الحكومة أو الخاص أو البنوك، ستكون من خلال يومي المولد النبوي الشريف والسادس من أكتوبر، بجانب العطلات الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت.

موعد المولد النبوي الشريف في مصر

ومن المقرر أن السبت القادم الموافق 8 أكتوبر 12 من ربيع الأول هو موعد المولد النبوي الشريف 2022 في مصر مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف الذى ينتظره جميع المصريين نظرا لمكانته فى القلوب.

ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية، موعد المولد النبوي 2022 في بعض الدول العربية، وإليكم التفاصيل:

موعد المولد النبوي 2022 في السعودية يوافق السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في الإمارات يوافق السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في الأردن يوافق السبت 8 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في الكويت يوافق الأحد 9 أكتوبر 2022.

موعد المولد النبوي 2022 في المغرب يوافق الأحد 9 أكتوبر 2022.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2022

ومن المنتظر أن يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 أكتوبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.