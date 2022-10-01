أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-10-2022 محافظة الإسكندرية

شهد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-10-2022 في محافظة الإسكندرية تنوع كبير في الأسعار، خاصة أنه في بداية فصل الخريف تتربع عدد من الخضروات والفواكه على رأس القائمة.

ومن أشهر الفواكه في قائمة الموسم الحالي البلح، القشطة، الرمان، العنب، الجوافة، المانجو، الكمثرى، والجوافة.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

سعر الجوافة 12 جنيه.

سعر الكمثرى 12 جنيه.

سعر المانجو بين 20- 25 جنيه.

سعر العنب بين 10- 12- 15 جنيه للكيلو الواحد.

سعر البلح 12-15 جنيه.

سعر القشطة 30-40 جنيه.

سعر الرمان 6 جنيه ونصف.

وذلك وفق مدى جودة الثمرة والاقبال داخل الأسواق.

أما سعر الخضروات:

سعر الخيار بين 8- 10 جنيه للكيلو الواحد.

الطماطم 5 جنيه.

الفلفل الأخضر 12 جنيه.

البصل 5 جنيه.

البذنجان 3،50 جنيه.

الليمون 12 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الباميه 25 - 30جنيه.

البطاطس 6-8 جنيه.

الملوخية 3،50 جنيه.

الكوسة 15 جنيه.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1/10/2022 محافظة الإسكندرية

يقدم الفجر خدمة مواقيت الصلاة اليوم السبت في محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل الاطلاع على مواقيت الصلاة في الصلوات الخمس داخل المحافظة.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر: 4:26

صلاة الشروق: 5:54

صلاة الظهر: 11:50

صلاة العصر: 3:13

صلاة المغرب: 5:46

صلاة العشاء: 7:4­­­