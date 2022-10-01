عاجل..أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 تسجل  أكبر خسارة خلال أسبوعين

هبطت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، تتراجع عن مستوياتها القياسية بعد الهبوط القوي عالميا؛ ليفقد سعر جرام الذهب على صعيد كافة الأنواع نحو 7 جنيه، وتبلغ خسائره خلال يومين 13 جنيه فى أكبر خسارة له منذ نحو أسبوعين.

أسعار الذهب تخسر 13 جنيه في يومين:

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر سجلت تراجعات كبيرة اليوم السبت بقيمة 7 جنيه جرام متأثرة بهبوط الذي حدث في سعر الأوقية العالمية وتراجع الطلب على الشراء في السوق المحلي واستقرار اسعار الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف “نجيب”، ان بلغت خسائر اسعار الذهب خلال اليومين الماضيين نحو 13 جنيه في اكبر خسارة يشهدها المعدن الاصفر منذ اسبوعين تقريبا ؛ ليتراجع سعر عيار 21 الأكثر مبيعا من مستويات القياسية 1130 إلى 1117 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

أوضح "نجيب" إن سعر عيار 24 تراجع إلى 1276 جنيه للجرام، وانخفض سعر عيار 18 إلى 957 جنيه، كما تراجع سعر الجنيه الذهب أدنى مستويات 9 الالاف جنيه مسجلا 8936 جنيه.