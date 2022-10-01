حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في بعض المدن العربية والعالمية
حالة الطقس ودرجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق الأول من أكتوبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة
وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة الطقس وودرجات الحرارة اليوم مرتفعة ورطبة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة رطبة على السواحل الشرقية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس وودرجات الحرارة يسودها طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات
وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس وودرجات الحرارة اليوم تشهد احتمالية حدوث ظواهر الجوية، والتي تتمثل في تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
حالة الطقس وودرجات الحرارة على البحرين الأحمر والموسط
وفيما يتعلق بتفاصيل حالة الطقس وودرجات الحرارة على البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، على البحر الأحمر.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1-10-2022 في مصر
القاهرة 36 25
بنها 36 24
دمنهور 35 24
كفر الشيخ 35 23
المنصورة 35 23
دمياط 33 24
بورسعيد 31 26
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 24
الزقازيق 36 23
شبين الكوم 36 24
طنطا 35 23
شلاتين 36 26
الإسكندرية 33 24
العلمين الجديدة 32 24
وادي النطرون 36 24
مطروح 31 23
السلوم 35 23
سيوة 39 25
العريش 33 24
رفح 32 23
الطور 34 25
سانت كاترين 30 18
سدر 35 24
نخل 35 17
طابا 35 24
نويبع 37 26
حلايب 33 28
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 40 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 39 24
بني سويف 39 23
المنيا 40 24
أسيوط 41 25
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 42 26
أسوان 43 27
الوادى الجديد 42 28
أبوسمبل 41 27
أبو رماد 38 27
رأس حدربة 34 26
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن العربية
مكة 39 26
المدينة 38 23
الرياض 36 21
المنامة 34 30
أبوظبى 36 27
الدوحة 36 28
الكويت 42 25
دمشق 34 15
بيروت 31 23
عمان 33 17
القدس 31 18
غزة 31 21
بغداد 41 21
مسقط 32 26
صنعاء 28 09
الخرطوم 39 26
طرابلس 31 22
تونس 26 17
الجزائر 21 15
الرباط 26 18
نواكشوط 32 22
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن والعواصم العالمية
بكين 29 20
طوكيو 27 18
أنقرة 29 11
إسطنبول 27 21
إسلام أباد 36 21
نيودلهي 35 24
جاكرتا 32 26
كوالالمبور 32 24
أثينا 30 20
روما 22 12
باريس 21 13
مدريد 24 11
برلين 15 10
لندن 17 09
مونتريال 18 05
موسكو 16 10
نيويورك 18 12
واشنطن 19 14