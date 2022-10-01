حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في بعض المدن العربية والعالمية

حالة الطقس ودرجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق الأول من أكتوبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة الطقس وودرجات الحرارة اليوم مرتفعة ورطبة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة رطبة على السواحل الشرقية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس وودرجات الحرارة يسودها طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس وودرجات الحرارة اليوم تشهد احتمالية حدوث ظواهر الجوية، والتي تتمثل في تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس وودرجات الحرارة على البحرين الأحمر والموسط

وفيما يتعلق بتفاصيل حالة الطقس وودرجات الحرارة على البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، على البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 1-10-2022 في مصر

القاهرة 36 25

بنها 36 24

دمنهور 35 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 35 23

دمياط 33 24

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 24

وادي النطرون 36 24

مطروح 31 23

السلوم 35 23

سيوة 39 25

العريش 33 24

رفح 32 23

الطور 34 25

سانت كاترين 30 18

سدر 35 24

نخل 35 17

طابا 35 24

نويبع 37 26

حلايب 33 28

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 40 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 39 24

بني سويف 39 23

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 43 27

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 41 27

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 34 26

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن العربية

مكة 39 26

المدينة 38 23

الرياض 36 21

المنامة 34 30

أبوظبى 36 27

الدوحة 36 28

الكويت 42 25

دمشق 34 15

بيروت 31 23

عمان 33 17

القدس 31 18

غزة 31 21

بغداد 41 21

مسقط 32 26

صنعاء 28 09

الخرطوم 39 26

طرابلس 31 22

تونس 26 17

الجزائر 21 15

الرباط 26 18

نواكشوط 32 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن والعواصم العالمية

بكين 29 20

طوكيو 27 18

أنقرة 29 11

إسطنبول 27 21

إسلام أباد 36 21

نيودلهي 35 24

جاكرتا 32 26

كوالالمبور 32 24

أثينا 30 20

روما 22 12

باريس 21 13

مدريد 24 11

برلين 15 10

لندن 17 09

مونتريال 18 05

موسكو 16 10

نيويورك 18 12

واشنطن 19 14