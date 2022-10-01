مميزات ماونتن فيو هايد بارك وأسعار الوحدات وطرق السداد

يعتبر ماونتن فيو هايد بارك واحدا من أهم المجمعات السكنية التي تتمتع بالرقي في مصر، والتي أطلقتها شركة ماونتن فيو صاحبة العد الكبير المشاريع الضخمة الناجحة في مصر، سواء المقام بالقاهرة أو التجمع الخامس.

ماونتن فيو هايد بارك

ويتميز كمبوند ماونتن فيو هايد بارك بالتصميمات الفريدة والرقي والتميز في التصاميم المعمارية المقدمة داخل الكمبوند، الذي يعد ضمن أهم المشروعات التي نالت شهرة واسعة فور انطلاقها حيث جمع الكمبوند ما بين التصاميم الأوروبية الحديثة وطبيعة الحياة الشرقية المصرية اختارت شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري موقع استراتيجي لإقامة كمبوند ماونتن فيو هايد بارك القاهرة الجديدة حيث توفر الحياة المثالية التي يبحث عنها الراغبون في العيش بمستويات راقية.

ماونتن فيو هايد بارك

ونقدم عبر بوابة الفجر الإلكترونية مميزات ماونتن فيو هايد بارك في السطور التالية:

يتميز ماونتن فيو هايد بارك بوجود مساحات واسعة وخضراء.

يقع كمبوند ماونتن فيو هايد بارك في موقع جغرافي مُميز ما يضمن سهولة الدخول والخروج من الموقع.

قرب ماونتن فيو هايد بارك من جميع الخدمات التجارية.

وجود أنظمة السداد كبيرة، مع توافر الكثير من الخدمات سواء الخدمية أو وسائل الرفاهية.

يتمتع ماونتن فيو هايد بارك بالخصوصية والأمان.

ويعد كمبوند ماونتن فيو هايد بارك من المشروعات التي تتمتع بالعديد من الخدمات والمرافق الموجودة داخل المشروع ما جعل بعض المستثمرين يطلقون علي بأنه مدينة متكاملة بها جميع الخدمات وتخلو من المشاكل.

مميزات ماونتن فيو هايد بارك

تفاصيل وحدات ماونتن فيو هايد بارك

يوفر كمبوند ماونتن فيو هايد بارك العديد من الوحدات السكنية المتنوعة المقدمة بتصاميم ونماذج مختلفة تلبي كافة احتياجات الأفراد والعائلات، ما زاد الاهتمام بذلك المشرع.

ويوفر القائمون على مشروع ماونتن فيو هايد بارك إمكانية امتلاك وحدة بسهولة ويسر، من خلال توفير أنظمة تقسيط كبيرة للدفع إضافة إلى إتاحة أطول فترة سدسد.

أنواع الوحدات السكنية في كمبوند ماونتن فيو هايد بارك

تبدأ مساحة الشقق فى كمبوند ماونتن فيو هايد بارك القاهرة الجديدة من 134 مترًا مربعًا حتى 275 مترًا مربعًا، كما تبدأ بنتهاوس في ماونتن فيو هايد بارك، بمساحات تبدأ من 165 مترا مربعا حتى 190 مترا.

توجد فيلل داخل ماونتن فيو هايد بارك بمساحات تبدأ من 218 مترًا مربعًا حتى 324 مترًا مربعا وتوين هاوس، بمساحات تصل إلى 372 مترا مربعا، مع وجود فيلل مستقلة، تبدأ من 500 متر مربع حتى 731 مترا مربعا.

الوحدات السكنية في كمبوند ماونتن فيو هايد بارك

أنظمة الدفع في كمبوند ماونتن فيو هايد بارك القاهرة الجديدة

تتراوح أسعار الوحدة السكنية في ماونتن فيو هايد بارك بين الـ2937096 جنيها مصريا للشقة والـ5981538 جنيهًا مصريا للفيلل.

ويقدم كمبوند ماونتن فيو هايد بارك القاهرة الجديدة أكثر من نظام سداد تناسب كافة الاحتياجات، من خلال دفع العميل مقدم 10%، والباقي تسهيلات في السداد حتى 4 سنوات، أو دفع مقدم 20%، والباقي تسهيلات في السداد حتى 5 سنوات، أو دفع مقدم 30%، والباقي تسهيلات في السداد حتى 6 سنوات.

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