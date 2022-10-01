ما لا تعرفه عن حلاوة المولد.. صنعها الفاطميون من 1000 عام لأهداف سياسية وسبب تسميتها بـ "العلاليق"

ينتظر جموع المسلمين في مصر والوطن العربي، على أحر من الجمر، موعد قدوم المولد النبوي الشريف 2022، المناسبة الدينية الروحانية الشريفة للاحتفال بها وشراء حلاوة المولد لتقديمها كهدية بين الأسر، وتقوم المحال والشوادر بعرض أشكال كثيرة من الحلوى مثل العروسة والحصان أو قطع الحلوى المختلفة التي تصنع بالمكسرات للبيع بأسعار مختلفة تناسب جميع الفئات.

ويرغب عدد من المواطنين في معرفة تاريخ ظهور حلاوة المولد، ومن صنعها وكيف انتشرت بهذه الطريقة، ومراحل تطور عروسة المولد.. إلخ.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، ما لا تعرفه عن حلاوة المولد التي صنعها الفاطميون من 1000 عام لأهداف سياسية، وهي على النحو التالي:-

بداية ظهور حلاوة المولد

لحلاوة المولد تاريخ عريق، إذ كانت بدايتها قبل أكثر من 1000 عام في العصر الفاطمي، وكانت بدايتها من القاهرة في القرن الرابع الهجري مع دخول الفاطميين لـ "المحروسة" عام 973، وأجمعت أغلب الروايات على أن صناعها استوحوا الفكرة والأشكال من موكب الخليفة الفاطمي الذي كان يجوب الشوارع ويوزع الحلوى بكميات كبيرة على الناس والجنود يوم المولد النبوي الشريف.

وفي رواية أخرى، تقول إن الحاكم بأمر الله كان يحرص على الخروج في موكب يوم المولد النبوي بصحبة زوجته التي كانت ترتدي ثوبًا أبيض، ما أعطى لمبتكريها فكرة صنع حلوى على هيئة عروس وفارس على الحصان توزع في توقيت مرورهما كل عام، حتى أصبحت عادة مصرية مرتبطة بالمولد النبوي.

تطور عروسة المولد بعد تعديلات المصريون

أصبحت صناعة حلاوة المولد جزءا من التاريخ المصري، وأضاف عليها المصريون تعديلات لتظهر عروسة المولد بأشكال وألوان مختلفة، حيث كانت شكل عروسة المولد مصنوعة من السكر، إلا أن تطور الأمر إلى عروسة مصنوعة من البلاستيك ترتدي فستان ملون بألوان مبهجة وتاج، إلا أنه لم لم يقتصر الامر على هذا فقط حيث قام الكثيرون بتصنيعهما مرفقان بزر كهربائي عند الضغط عليه تستمع لأغاني المولد النبوي الشهيرة.

سبب تسمية حلاوة المولد بالعلاليق

سبب تسمية حلاوة المولد بالعلاليق، أن الفاطميين كانوا يقيمون احتفالات بجميع المناسبات الدينية، مثل الاحتفال بآل البيت والمولد النبوي، وقاموا بعمل مخازن لصناعة الحلوى، وقبل مولد النبوي بشهرين تجهز الحلوى وتوزع مجانا على الشعب، وعندما زادت الاحتياجات بدأ ظهور محلات لبيعها، وحلويات المولد كانت تسمى "العلاليق"، لأنها كانت تعلق على أبواب المحلات التجارية في سوق مخصوص للحلويات كان يسمى سوق الحلوين، ومن ثم أصبحت عادة سنوية مستمرة حتى يومنا هذا.