لو هتتبرع.. تعرف على أماكن شراء البطاطين بأسعار مخفضة

عادةً يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى شراء البطاطين قبل دخول فضل الشتاء مباشرةً، وذلك من أجل الاستخدام الشخصي في المنازل أو للتبرع بها للأسر الفقيرة ذوي الاحتياجات المعيشية التي لا غنها عنها في الخي

ويبحث العديد من الناس عن أماكن شراء البطاطين بأسعار مخفضة، وذلك قبل نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، من أجل التخفيف على أسر المحتاجين والفقراء والمساكين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أماكن شراء البطاطين بأسعار مخفضة لأنفسهم أو للتبرع بها، وهي على النحو التالي:-

أماكن بيع البطاطين بأسعار مخفضة

ويعد أشهر أماكن بيع البطاطين بأسعار منخفضة، هو شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة (وسط البلد)، والأسعار تبدأ من 65 جنيها.

وجاءت أسعار البطاطين في الأسواق وفقا لأحد مواقع التسوق الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:-

أسعار البطاطين في الأسواق

- سجل سعر بطانية رحاب جولد مقاس 240×220، نحو 219 جنيها.

- بطانية Mintra Home -100% بوليستر (موكا، 51 بوصة × 70 بوصة (صغير)) بطانية صوف دافئة خفيفة الوزن / رمي بسعر 199 جنيهًا.

- بطانية صوف فلانيل ناعمة ومقلمة ببطانة شربة من مينترا 200176، 220 × 240 سم، أحمر بسعر 325 جنيهًا.

- بطانية صوف فلانيل ناعمة ببطانة شربة من مينترا H4578، 220 × 180 سم، اسود بسعر يصل إلى 260 جنيه.

- بطانية عالية الجودة - مقاس سرير كبير 220*240سم - خفيفة الوزن - دفاية للسرير/غطاء للأريكة (كحلي) بسعر 334 جنيهًا.

- بطانية من نانا سيكرت بوزن 3 كجم - لون رمادي بسعر يصل إلى 350 جنيهًا.

- بطانية سانتامورا 5 كيلو (متعدد الألوان) طبقتين بسعر 750 جنيهًا.

- بطانية كوري قياس واحد 220x240 متعدد الألوان 2 راق 9 كيلو بسعر 890 جنيهًا.

وفي السياق ذاته، تطرح جمعية الأورمان في كل عام، عدد من البطاطين والمستلزمات الخاصة بالشتاء للفقراء والمساكين والمحتاجين، وذلك لإستقبال ذلك الفصل بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء من عليهم.