ننشر أسعار علب حلاوة المولد 2022 في محلات (مونجيني - العبد - إيتوال - لابوار)

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف 2022، الذي يحل علينا فلكيا 8 أكتوبر المقبل، ويستعد المصريون لشراء حلاوة المولد، وهي العادة السنوية التي لا تكاد تخلو من أي منزل في هذه المناسبة الدينية العطرة.

وتتفاوت أسعار حلاوة المولد 2022، في أشهر 4 محلات بالقاهرة، والتي سنستعرضها لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني خلال السطور القليلة التالية، وهي على النحو التالي:-

أسعار حلاوة المولد 2022 في أشهر 4 محلات بالقاهرة

1- حلواني مونجيني:

علبة تحتوي على 17 قطعة بسعر 135 جنيها.

علبة تحتوي على 24 قطعة بسعر 175 جنيها.

علبة تحتوي على 26 قطعة بسعر 225.

علبة تحتوي على 30 قطعة بسعر 320.

علبة تحتوي على 43 قطعة بسعر 540.

علبة تحتوي على 55 قطعة بسعر 775.

علبة تحتوي على 83 قطعة بسعر 1680.

2- حلواني العبد:

علبة وزن 2.400 جرام بسعر 560 جنيها.

علبة بوزن 2100 جرام بسعر 430 جنيها.

علبة بوزن 1.600جرام بسعر 320.

علبة بوزن 1400 جرام بسعر 235.

علبة 21 قطعة بسعر 150.

علبة 19 قطعه وسعرها 95 جنيها.

علبة 11 قطعة بسعر 65 جنيها.

علبة 44 قطعة بسعر 650 جنيها.

علبة صفيح عروسة كبير 23 قطعة مشكل بسعر 1100.

علبة هدايا أزرق تشمل 57 قطعة بسعر 690.

علبة هدايا نبيتي 66 قطعة بسعر 875.

علبة هدايا فضي 24 قطعة بـ 1100.

علبة هدايا أخضر تحتوي على 60 قطعة بسعر 1400.

3- حلواني إيتوال:

علبة 10 قطع بـ55 جنيها.

علبة 18 قطعة بسعر 110.

علبة 27 قطعة بسعر 190.

علبة 36 قطعة بسعر 275.

علبة ايليت 38 قطعة بسعر 350.

علبة ايليت 52 قطعة بسعر 570.

علبة ايليت 69 قطعة بسعر 720.

علبة ايليت 92 قطعة بسعر950.

تورتة المولد 40 قطعة بسعر 550.

علبة كنوز 32 قطعة بسعر 130.

علبة المعز 69 قطعة بسعر 850.

صنية مشكلة 56 قطعة بسعر 950.

4- حلواني لابوار:

علبة صغير الحجم 19 قطعة بسعر 240 جنيها.

علبة متوسطة 40 قطعة بسعر 455 جنيها.

علبة صفيح 40 قطعة بسعر 480.

علبة كبيرة الحجم 55 قطعة 620.

علبة جامبو 75 قطعة بـ900.

علبة ديلوكس بسعر 1550.

باسكيت إيليت 1 بسعر 1550.