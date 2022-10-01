أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، في بيان صادر عنها، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 2-10-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد، مشيرة لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا مع استمرار الرطوبة والرياح ليلا.

حالة الطقس غدا

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع غدًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة لاستمرار نشاط رياح ليلًا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلًا عن وجود شبورة مائية على بعض المناطق خلال ساعات الصباح الباكر وتحديدًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا الأحد 2 أكتوبر، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لما أعلنته الأرصاد الجوية، فإنها تأتي كالتالي:

القاهرة 35 - 24

العاصمة الإدارية 35 - 24

6 أكتوبر 35 - 23

بنها 35 - 23

دمنهور 34 - 23

كفر الشيخ 34 - 23

المنصورة 34 - 23

دمياط 31 - 23

بورسعيد 32 - 24

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 35 - 23

الزقازيق 35 - 23

شبين الكوم 35 - 23

طنطا 35 - 23

شلاتين 37 - 26

الإسكندرية 32 - 23

العلمين الجديدة 32 - 23

وادي النطرون 35 - 23

مطروح 31- 23

السلوم 33- 23

سيوة 39 - 25

العريش 33 - 23

رفح 32 - 23

الطور 32 - 25

كاترين 31 - 18

رأس سدر 36 - 24

نخل 33 - 17

طابا 33 - 24

نويبع 36 - 26

حلايب 33 - 28

نويبع 36 - 26

حلايب 33 - 28

شرم الشيخ 37- 28

الغردقة 38 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 36 - 23

بني سويف 36 - 23

المنيا 36 - 23

أسيوط 36 - 23

سوهاج 37- 24

قنا 40- 25

الأقصر 40- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 39- 26

أبو سمبل 40- 26

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 34 - 26