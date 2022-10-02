مقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين في أعمال شغب بمباراة كرة قدم بإندونيسيا

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جانب من الأحداث
جانب من الأحداث

أفادت وسائل إعلام إندونسية “فجر السبت”، بمقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين جراء أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم.

وبحسب صحيفة "Detikjatim" تسببت أعمال الشغب في ملعب كانجوروهان في مالانج بمقتل 127 شخصا من بين أنصار نادي أريما، من بينهم شرطيان.

وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا، للصحفيين إن "127 شخصا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة".

وأضاف أن 34 شخصا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.

 الإعلام الإندونيسي

وبحسب الإعلام الإندونيسي، فقد بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.

وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المدرجات ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة فزاد الطين بلة وكثرت الوفيات.
 

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