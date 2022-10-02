أسعار الذهب في مصر اليوم 2 أكتوبر 2022.. تترقب ارتفاع الدولار

الاقتصاد
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاحد 2 أكتوبر استقرار، بعدما شهدت تراجعات قوية في ختام تعاملات الاسبوع الأمس السبت بقيمة 7 جنيه للجرام ليهبط سعر الجرام من مستوياته القياسية البالغة 1130 جنيه، وسط ترقب تشهده الاسواق لتحركات اسعار الدولار مقابل الجنيه.

 

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 في مصر:

 

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، حيث لا يوجد اي تغيرات في الاسعار نظرا لاغلاقات البورصات العالمية.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم 2 أكتوبر 2022 جاءت كالتالي:

سعر عيار 24: استقر سعر عيار 24 اليوم عند 1272 جنيه للجرام.

سعر عيار 21: استقر سعر عيار 21 اليوم عند 1113 جنيه للجرام.

سعر عيار 18: استقر سعر عيار 18 اليوم عند 954 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب عند 8904 جنيه.

أسعار الذهب تهبط  من مستوياتها القياسية 1130 جنيه للجرام:

وقال نادي نجيب  سكرتير شعبة الذهب باتحاد  الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر سجلت تراجعات كبيرة  امس السبت نهاية تعاملات الاسبوع بقيمة 7 جنيه جرام متأثرة بهبوط الذي حدث في  سعر الأوقية العالمية وتراجع الطلب على الشراء في السوق المحلي واستقرار اسعار الدولار مقابل الجنيه.

 

وأضاف “نجيب”، ان بلغت  خسائر اسعار الذهب خلال  يومي السبت والجمعه  الماضيين نحو 17 جنيه  في اكبر خسارة يشهدها المعدن الاصفر منذ اسبوعين تقريبا ؛ ليتراجع سعر عيار 21 الأكثر مبيعا من مستويات القياسية 1130 إلى 1113 جنيه للجرام حاليا.

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