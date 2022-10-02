البورصة تفتتح تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية

أفتتحت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد 2 أكتوبر على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسي، حيث نالت الضغوط البيعية من الاسهم القيادية، بينما عززت مشتريات الأجانب والعرب من صعود الاسهم المتوسط والصغيرة.

وتراجع مؤشر “إيجي أكس 30” بنسبة 0.19% ليصل إلى مستويات 9805.57 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة “ EGX70”بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 2252.83 نقطة، وارتفع المؤشر الاوسع نطاقاEGX100 بنسبة 0.07% ليصل إلى مستويات 3190.58 نقطة.