البورصة تفتتح تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أفتتحت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم  الأحد 2 أكتوبر  على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسي، حيث نالت الضغوط البيعية من الاسهم القيادية، بينما عززت مشتريات الأجانب والعرب من صعود الاسهم المتوسط والصغيرة.

 

وتراجع مؤشر “إيجي أكس 30” بنسبة 0.19% ليصل إلى مستويات 9805.57 نقطة،   بينما ارتفع  المؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة “ EGX70”بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 2252.83 نقطة،  وارتفع المؤشر الاوسع نطاقاEGX100 بنسبة 0.07% ليصل إلى مستويات 3190.58 نقطة.

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