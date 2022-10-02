الأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس اليوم: شديد الحرارة واستمرار نشاط الرياح

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل المتعلقة حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، ننشر لكم بيان الارصاد الجوية حيث كشفت عن تفاصيل وكواليس طقس اليوم من بداية الساعات الأولى من النهار وحتى منتصف الليل.

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الأحد 2-10-2022 كما كشفت عن درجات الحرارة المتوقعة على البلاد، معلنة استمرار ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار والرطوبة في الليل.

حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع، أن يكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت أنه يكون حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك استمرار لنشاط الرياح ليلًا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

كما توقعت وجود شبورة مائية على بعض المناطق خلال ساعات الصباح الباكر وتحديدًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

الطقس

درجات الحرارة المتوقعة

وإليكم بيان تفصيل بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لما أعلنته الأرصاد الجوية:

القاهرة 35 - 24

6 أكتوبر 35 - 23

بنها 35 - 23

دمنهور 34 - 23

كفر الشيخ 34 - 23

المنصورة 34 - 23

دمياط 31 - 23

بورسعيد 32 - 24

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 35 - 23

الزقازيق 35 - 23

شبين الكوم 35 - 23

طنطا 35 - 23

شلاتين 37 - 26

الإسكندرية 32 - 23

العلمين الجديدة 32 - 23

وادي النطرون 35 - 23

مطروح 31- 23

السلوم 33- 23

سيوة 39 - 25

العريش 33 - 23

رفح 32 - 23

الطور 32 - 25

كاترين 31 - 18

رأس سدر 36 - 24

نخل 33 - 17

طابا 33 - 24

نويبع 36 - 26

حلايب 33 - 28

نويبع 36 - 26

حلايب 33 - 28

شرم الشيخ 37- 28

الغردقة 38 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 36 - 23

بني سويف 36 - 23

المنيا 36 - 23

أسيوط 36 - 23

سوهاج 37- 24

قنا 40- 25

الأقصر 40- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 39- 26

أبو سمبل 40- 26

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 34 - 26