بلومبرج: "أوبك" وروسيا على موعد لأشعال أسعار النفط

كشفت وكالة بلومبرج، أن الاجتماع القادم لمنظمة أوبك مع روسيا فيما يسمي تحالف أوبك +، سوف يشهد مزيد من الانخفاضات في إنتاجهم من النفط عن التوقعات الحالية.

ومن المقرر ان تجتمع منظمة اوبك + يوم الاربعاء القادم وسيكون الحضور شخصيا من قبل وزارء الطاقة الاعضاء في المنظمة لاول مرة منذ جائحة كورونا، حيث كانت تعقد الاجتماعات عن بعض.

أوبك+ تدافع عن نفطها:

وقالت بلومبرج في تقرير لها، إن اعضاء بالمنظمة سيناقشو خلال الاجتماع القادم المنعقد في فينا بمقر اوبك حفضا للانتاج يصل إلى مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة ان يكون مقدرا الخفض 500 الف برميل يوميا، وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع اسعار النفط عالميا بعدما كانت شهدت تراجعات الادني مستويتها منذ جائحه كورونا.

وكانت وكالة رويترز، ذكرتت نقلا عن مصادر أن روسيا سوف تقترح هذا الاجتماع خفضا للانتاج يصل إلى 500 الف برميل يوميا.

وكان اخر اجتماع لأوبك+ اتفق اتفق على خفض الإنتاج المستهدف بمئة ألف برميل يوميًا في اجتماعهم في سبتمبر، في أول خفض منذ 2020.

من جانبه توقع بنك جيه بي مورغان"، أن "أوبك+ تحتاج إلى خفض الانتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا على الأقل لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وتحاول منظمة اوبك+ دعم اسعار النفط خشية من ان تشهد هبوط حاد، مع تصاعد التوقعات بسقوط الاقتصاد العالمي في الركود، حيث ستؤدي تخمة المعروض مع الركود إلى انهيار الاسعار.

أسعار منخفضة للنفط:

ويأتى اجتماع اوبك في وقت تشهد فيه اسعار النفط تراجعات، حيث اغلقت عقود خام برنت القياسي عند 87.96 دولار للبرميل عند التسوية بنهاية تعاملات الجمعة، بينما سجل خسائر شهرية وفصلية بلغت 11% و22% على التوالي.

وهبط خام غرب تكساس الأمريكي 2.1% أو 1.74 دولار ليسجل 79.49 دولار للبرميل، بينما سجل مكاسب أسبوعية 1% لكنه يحقق خسائر شهرية وفصلية بنحو 11% و25% على الترتيب