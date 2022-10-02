الأجهزة الأمنية بالقاهرة تنجح في إعادة طفل ضل الطريق لأهليته

حوادث
إعادة طفل لأهليته
إعادة طفل لأهليته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من العثور على ( طفل  – سن 12) بدائرة قسم شرطة قصر النيل ضل الطريق حال تواجده صحبة (والدته) لزيارة أحد أقاربه بمنطقة حلوان بالقاهرة. 


تسليم الطفل

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالده "مقيم بمحافظة القاهرة".. تم إستدعائه وتسليمه الطفل وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته. 


وقدم والد الطفل الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الجهود المبذولة بإعادة نجله. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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