أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022 فى مصر وبعض البلدان العربية

أسعار الذهب واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثيرين، نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها المعدن الأصفر، باعتباره سلعة ادخارية أثبتت كفاءتها، كما أن الذهب وسيلة للتهادي بين الأحبة والزواجب والمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب

وبلغت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 في مصر، في الساعات الأولى نفس الأسعار النهائية ليوم أمس دون أن تأثرها بالإجازة الأسبوعية للذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا بنحو 3 تراجعات متتالية خلال تعاملات اليوم الأحد ثاني أيام شهر أكتوبر 2022.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الأحد 2 اكتوبر 2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1274.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1268.5 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1115 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1110 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 955.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 951.5 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب

وسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم الأحد، في محلات الصاغة، 16 جنيهًا، مسجلا 8936 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

أسعار الذهب اليوم الأحد في بعض البلدان العربية

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.26 ريال.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 183.57 ريال.

وتداول سعر الذهب عيار 21 عند 175.23 ريال.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 150.19 ريال.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 116.82 ريال.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 نحو 16.55 دينار

سعر الذهب عيار 22 نحو 15.17 دينار.

سعر الذهب عيار 21 نحو 14.48 دينار.

سعر الذهب عيار 18 نحو 12.41 دينار.

سعر الذهب عيار 14 نحو 9.65 دينار.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 195.99 درهم.

أسعار الذهب عيار 22 إلى 179.65 درهم.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 171.49 درهم.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 146.99 درهم.

أسعار الذهب عيار 14 نحو 114.33 درهم.