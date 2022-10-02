‎الآن ŇÔŴ مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم الأحد مباشرة عبر هذه القنوات المفتوحة مجانا real Madrid HD

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022/2023 على ملعب البرنابيو معقل الفريق الملكي في قمة يبحث فيها ريال مدريد عن الانتصار لمواصلة الصراع مع برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد، مع نظيره فريق أوساسونا، مساء اليوم الأحد، على ملعب السانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد، مع نظيره فريق أوساسونا، عبر قناة beIN Sports 1 Premium، حيث تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي صاحبة حقوق بث مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن مُعلق المباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد، مع نظيره أوساسونا، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2022-2023.



ويعلق على مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني المُعلق التونسي الشهير عصام الشوالي على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلان ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

