‎تابعها الآن ŇÔŴ مشاهدة مباراة موناكو ونانت مباشرة على هذه القناة المفتوحة مجانا Mostafa Mohamed Goal

تنتظر الجماهير المصرية مشاهدة مباراة مصطفي محمد مع فريقه نانت الفرنسي أمام موناكو مساء اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 ضمن مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 2022/2023.

موعد مباراة موناكو ونانت في الدوري الفرنسي

وسيلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة الخامسة والخمس دقائق مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة والخمس دقائق مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والخمس دقائق مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة موناكو ونانت

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب، عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي الممتاز، في إفريقيا والشرق الأوسط.



والجدير بالذكر أن فريق موناكو الفرنسي سيدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة، بينما يقع فريق نانت المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.



تشكيل نانت المتوقع أمام موناكو

حراسة المرمى: ألبان لافون.

- خط الدفاع: بالوا، جيروتو،جان شارل كاستيليتو.

- خط الوسط: دينيس أبياه، بيدرو شيريفيلا، صامويل موتوسامي، فابيو دا سليفا.

- خط الهجوم: لودوفيتش بلاس، مصطفى محمد، إيفان جويساند.