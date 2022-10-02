ليز تراس: نادمة على قرار تخفيض الضرائب

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس على أن قرارته الاخيرة بتخفيض نسبة الضرائب، حكومتها أساءت التعامل معها، مما أدى إلى أسبوع من الاضطرابات في الأسواق المالية، بينما أصرت على أن نهجها هو النهج الصحيح.

وقالت أيضًا إن قرار إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل اتخذته وزيرة الخزانة كواسي كوارتنغ ولم يتم طرحه على مجلس وزرائها.

وأضافت: "أنا أقبل أنه كان ينبغي علينا أن نمهد للتعديلات بشكل أفضل"، لكنها تابعت "أنا أؤيد الحزمة التي أعلنا عنها".

وكانت الحكومة البريطانية، اعلنت مراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته، مع خفض الضرائب على الشركات ضمن شرائح معينة لعشر سنوات، إلى جانب تقليص المعدل الأساسي لضريبة الدخل.

وأكد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ اليوم الجمعة، أن الحكومة لن تمضي في خطة لزيادة ضريبة الشركات إلى 25٪، وبدلًا من ذلك ستبقيها عند نسبة 19٪ في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي أعقاب الإعلان عن حزمة التخفيضات الضريبية الجديدة، دفع المتداولون الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض، وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي وتدخل بنك إنجلترا لمنع الانهيار في سوق الذهب.