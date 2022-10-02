الكهرباء توقع عقد بالأمر المباشر مع "السويدى اليكتريك " لتوريد 9 محولات كهربائية

قالت وزارة الكهرباء، إنها الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت عقد بالأمر المباشر مع شركة السويدى اليكتريك للمنتجات الكهربائية وذلك لتوريد والأشراف على التركيب والإختبارات لعدد ( 9 ) محولات جهد 66/11ك.ف، سعة 40م.ف.أ ( حزمة ب ) التابعة لمناطق كهرباء ( الأسكندرية وغرب الدلتا - مصر العليا ) بموازنة العام المالى ( 2022-2023).

واشارة الوزارة، إلى ان تبلغ تكلفة المشروع حوالى 107 مليون جنيه مصري وسيتم ويم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط وكابلات الجهد العالى بمناطق الكهرباء المختلفة، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (5) شهور لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر

واوضح الوزارة أن هذا جاء في اطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الاحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية، وإستمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية