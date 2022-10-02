ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهة النصر واتحاد جدة

الفجر الرياضي
الدوري السعودي
الدوري السعودي

يخوض فريق النصر مساء اليوم الأحد قمة من العيار الثقيل أمام اتحاد جدة في كلاسيكو الجولة الخامسة من مباريات دوري روشن السعودي موسم 2022/2023.

 

تنطلق مباراة النصر ضد اتحاد جدة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على شبكة قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

 

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط في الجدول.

 

تشكيل النصر السعودي المتوقع ضد الاتحاد

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالله مادو، عبدالإله العمري.

خط الوسط: أندرسون تاليسكا، عبدالمجيد الصليهم، جوستافو لويس، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة ضد النصر

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مهند الشنقطيي – أحمد حجازي – عمر هوساوي.

الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – برونو هنريكي – حمدان الشمراني

الهجوم: إيجور كورنادو – رومارينيو – حمدالله

جدول ترتيب الدوري السعودي 
1-الشباب 12 نقطة
2 الهلال 12 نقاط
3 الاتحاد 10 نقاط
4 النصر 9 نقاط
5 الطائي 9 نقاط
6 التعاون 8 نقاط
7 ضمك 7 نقاط
8 الرائد 6 نقاط
9 الاتفاق 4 نقاط
10 أبها 4 نقاط
11 الوحدة 3 نقاط
12 أبها 3 نقاط
13 الفيحاء 2 نقطة
14 الخليج 1 نقطة
15 العدالة 1 نقطة
16 الباطن بلا نقاط

 

 

 

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