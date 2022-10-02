شاهدها الآن مباراة ريال مدريد وأوساسونا مباشر اليوم الأحد 2-10-2022 على هذه القناة المفتوحة مجانًا NOW

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فريق أوساسونا مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، في موسمه الجديد 2022-2023.



موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد مع أوساسونا، يوم 2 أكتوبر المقبل الموافق غدًا الأحد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل النادي الملكي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن مُعلق المباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد، مع نظيره أوساسونا، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2022-2023.



ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد، مع نظيره فريق أوساسونا، عبر قناة beIN Sports 1 Premium، حيث تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي صاحبة حقوق بث مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.



معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا

والجدير بالذكر أن مباراة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسبان، من المقرر أن يتم إذاعتها بصوت المُعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلان ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1 - ريال مدريد 18 نقطة.

2 - برشلونة 16 نقطة.

3 - ريال بيتيس 15 نقطة.

4 - أتلتيك بلباو13 نقطة.

5 - أوساسونا 12 نقطة.

6 - فياريال 11 نقطة.

7 - أتلتيكو مدريد 10 نقاط.

8 - ريال سوسيداد 10 نقاط.

9 - فالنسيا 9 نقاط.

10 - ريال مايوركا 8 نقاط.

11 - جيرونا 7 نقاط.

12-رايو فاييكانو 7 نقاط.

13 - سيلتا فيجو 7 نقاط.

14 - خيتافي 7 نقاط.

15 - إشبيلية 5 نقاط.

16 - ألميريا 4 نقاط.

17 - أسبانيول 4 نقاط.

18 - بلد الوليد 4 نقاط.

19 - قادش 3 نقاط.

20 - إلتشي نقطة.

