شاهدها الآن مباراة يوفنتوس وبولونيا مباشر اليوم الأحد 2-10-2022 على هذه القناة المفتوحة مجانًا NOW

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد بولونيا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي في مباراة مثيرة يسعى خلالها يوفنتوس للفوز من أجل تحسين موقفه في جدول الكاتشيو.



موقف يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

احتل بولونيا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 46 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 16 مباراة. ويطمح بولونيا في حجز أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



في حين احتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 8 مباريات. ويطمح يوفنتوس في استعادة أمجاد البطولات والألقاب والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

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موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وبولونيا يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ويسعى الكثير من جماهير يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي لمتابعة مبارياته عبر القنوات المفتوحة لذلك يستعرض الفجر الرياضي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي:

قناة Varzish Sport - تردد 11843 – معدل الترميز 27500 عمودى – القمر Y1A.:

قناة- Sport France تردد12012 – معدل الترميز 27500 عمودي – القمر: أسترا

قناة- TV Play تردد 11804 – معدل الترميز 27500 أفقي – القمر: Astra 4A

قناة TV3 الإيرانية – تردد 10973 – معدل الترميز 27500 عمودي – القمر: 62.0°E Intelsat 902.

قناة Rah-e-Farda Tv - تردد 11293 – معدل الترميز 27500 عمودي – القمر: AzerSpace 46 ° E.

قناة b N SPORTS 1 HD France - تردد 12168 – معدل الترميز 29700 عمودي – القمر: أسترا

قناة M+La Liga HD Spain - تردد 10818 – معدل الترميز 22000 عمودي – القمر: أسترا