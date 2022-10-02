سعر الدولار اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم الأحد 2/10/2022 بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار، شهدت العملة الأمريكية الخضراء اضطرابا كبيرا في الآونة الأخيرة، ما انعكس على سعر صرف الجنيه المصري، الذي سجل هبوطبا ملحوظا، ما أثر على أسعار العديد من الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين.

سعر الدولار

ويتابع المصريون سعر الدولار بشكل يومي أمام الجنيه، منذ الأحداث التي ألمت بالعالم في الآونة الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا التي انطلقت من ووهان الصينية في أواخر 2019 وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.

سعر الدولار اليوم الأحد

وسجل سعر الدولار خلال أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، الموافق الثاني من أكتوبر 2022، استقرارا ملحوظًا، في البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية.

وتقدم بوابة الفجر آخر تحديثات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك والمصارف العاملة في جمهورية مصر العربية، خدمة لقرائها ومتابعيها الكرام على مدار الساعة.

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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 2-10-2022 في محافظة البحيرة

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سعر الدولار اليوم الأحد 2-10-2022 بمحافظة الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي

وصل سعر الدولار اليوم  في البنك الأهلي المصري نحو 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو  19.54 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.53 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 في المصرف المتحد

بينما حقق سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.53 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم  في بنك مصر إلى 19.51جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.49 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.56 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

ولامس سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 19.46 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

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