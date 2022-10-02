مرافق تستعد لطرح 29% من اسهمها بالبورصة السعودية

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) السعودية، عن طرح أكثر من 29% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية "تداول".

نقلت وكالة "بلومبرغ" في مايو الماضي عن مصادر مطلعة، أن "مرافق" تسعى إلى جمع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة من أسهمها في النصف الثاني من العام.

تضم قائمة المساهمين في الشركة المعروفة باسم "مرافق" كل من صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وسابك.

من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 29.24% من أسهم الشركة في سوق "تداول"، بما يعادل أكثر من 73 مليون سهم، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، حسب بيان صدر اليوم الأحد.

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حسب الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت، تُعدّ "مرافق" المزود الرئيسي للطاقة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، كما تورد الطاقة لمنشآت النفط والبتروكيماويات المملوكة لشركات من بينها "أرامكو" و"سابك".

عيّنت "مرافق" كلًا من "إتش إس بي سي العربية السعودية، و"الرياض المالية" لإدارة طرحها العام الأولي، تماشيًا مع تسارع برنامج الخصخصة الطموح في المملكة.