سعر بلايستيشن 5 الجديد والمواصفات مزايا الإصدار

سعر بلايستيشن 5، أعلنت شركة سوني عزمها رفع سعر جهاز بلايستيشن 5، وذلك للإصدار الجديد منه، مؤكدة حرصها على توضيح الأسعار الجديدة للعملاء من خلال الموقع الرسمي لها عبر الإنترنت لمنع تضارب الأسعار في الأسواق.

سعر بلايستيشن 5 الجديد

وكشفت سوني عن تفاصيل زيادة سعر بلايستيشن 5 المقرر فرضها من قبل الشركة العالمية، المنتجة لأجهزة البلايستيشن بكافة إصداراتها، موضحة سبب الزيادة في سعر بلايستيشن 5.

سعر بلايستيشن 5

رفع سعر بلايستيشن 5

وأوضحت "سوني" أن سبب رفع وزيادة سعر بلايستيشن 5 هو ارتفاع معدل التضخم على المستوى العالمي، ما أثر بشكل مباشر على أسعار كل ما يلزم لإنتاج الجهاز الأحدث والأشهر للشركة.

سبب زيادة سعر بلايستيشن 5

وأكدت شركة سوني أن سعر بلايستيشن 5 الجديد بعد رفعه تم تطبيقه خلال شهر سبتمبر الماضي باليابان، مع احتفاظ الجهاز بسعره في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا لثبات سعر الدولار مقابل العملات الأخرى.

سبب زيادة سعر بلايستيشن 5

سعر بلايستيشن 5 للبيع بالتجزئة

من المتوقع أن يزيد سعر بلايستيشن 5 للبيع بالتجزئة، من المقرر في دول أوروبا بنسبة 10%، ليرتفع سعر الجهاز 400 يورو، إلى 450 يورو، وفي اليابان سيصل سعره إلى 49،478 ين، لأعلى نسخة.

سعر بلايستيشن 5 في السعودية

ويزيد سعر بلايستيشن 5 في السعودية، لـ3899 ريالًا سعوديًّا، وتشمل محرك أقراص ضوئي، أما سعر النسخة الديجيتال دون محرك أقراص، فتبلغ نحو 1840 ريال.

سعر بلايستيشن 5

مميزات وسعر بلايستيشن 5

1- وأضافت سوني إلى جهازها الجديد بلايستيشن 5 العديد من الإضافات، جعلت الإقبال عليه يتزايد، حيث تم تم تطوير الأذرع الخاصة بالجهاز بشكل كبير، ما يضفي على اللعب متعة أكبر.

2- يشمل الجهاز عددا كبيرا من الألعاب الجديدة، مثل god of war، التي من الصعب توافرها على أي جهاز آخر.

3- إمكانية الحصول على مشاهدة ممتعة للكثير من الفيديوهات والأفلام، من خلال خاصية بث الفيديو المتوفرة به.

4- أصبح بلايستيشن 5 الجهاز صاحب الأداء الأسرع والأقوى والأفضل من بين النسخ التي تم إصدارها على مدار السنوات الماضية.

5- خفة وزن بلايستيشن 5 وسهولة حمله، عكس الإصدارات القديمة.