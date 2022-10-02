البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

 أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد اول جلسات الأسبوع على تراجعات جماعية لمؤشراتها تحت ضغوط بيعية  من قبل المستثمرين الأجانب والعرب؛ ليحقق راسمالها السوقي خسائر بنحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى 6.7 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي " إيجي أكس 100" في ختام تعاملات اليوم بنسبة 1.43% ليصل إلى مستويات 9687.36 نقطة، وانخفض المؤشر  السبعيني "إيجي أكس 70" بنسبة 1.47% إلى 2217.31 نقطة، وطالت الخسائر المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس "100 بنسبة 1.5% إلى 3140.5 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات بقيمة 2 مليار جنيه بالتداول على 553 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 40 الف عمليه،  وتراجع خلال الجلسة 90 سهم بينما استقر 80 سهم وارتفع فقط 22 سهم.

البورصة المصرية خسائر البورصة المصرية

الأكثر قراءة

شاهدها الآن مجاناً.. بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي manchester city vs manchester united اليوم الأحد 2-10-2022 على هذه القناة المفتوحة NOW

عاجل.. تعرف على حقيقة خلافات شيكابالا مع فيريرا

عاجل.. فضيحة كبرى داخل الزمالك بشأن مكافأة سوبر لوسيل

الزمالك يتفق مع الموهوب على التجديد حتى 2026

كورتوا آخر ضحاياه.. ما هو مرض "عرق النسا" الذي قهر عمالقة الرياضة في العالم؟

عاجل.. زيادة أسعار 8 سلع تموينية بدءًا من أول أكتوبر

عاجل.. السيتي يدهس اليونايتد برباعية مدوية في الشوط الأول

مانشستر سيتى يكتسح مانشستر يونايتد برباعية نظيفة فى الشوط الأول