البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد اول جلسات الأسبوع على تراجعات جماعية لمؤشراتها تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب؛ ليحقق راسمالها السوقي خسائر بنحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى 6.7 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي " إيجي أكس 100" في ختام تعاملات اليوم بنسبة 1.43% ليصل إلى مستويات 9687.36 نقطة، وانخفض المؤشر السبعيني "إيجي أكس 70" بنسبة 1.47% إلى 2217.31 نقطة، وطالت الخسائر المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس "100 بنسبة 1.5% إلى 3140.5 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات بقيمة 2 مليار جنيه بالتداول على 553 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 40 الف عمليه، وتراجع خلال الجلسة 90 سهم بينما استقر 80 سهم وارتفع فقط 22 سهم.