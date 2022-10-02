على مساحة 47 فدانًا.. تعرف على تفاصيل مشروع ماونتن فيو 4 الجديد

أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، في وقت سابق عن طلاق مشروع جديد تحت اسم "ماونتن فيو 4" بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 47 فدان، لينضم إلى سلسلة مشروعاتها الناجحة والمتمثلة في ماونتن فيو 1 وماونتن فيو 2 وماونتن فيو 3.

ماونتن فيو 4

ويضم مشروع ماونتن فيو الجديد " ماونتن فيو 4" 183 وحدة، وسط تأكيدات من الشركة عزمها تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال عام واحد فقط، وذلك استكمالا لمشروعاتها الناجحة.

ماونتن فيو 4

مشروع ماونتن فيو الجديد

وتستكمل ماونتن فيو بمشروعها " ماونتن فيو 4" سلسة مشروعاتها الناجحة التي تضمنت ماونتن فيو 1، ماونتن فيو 2، ماونتن فيو 3 بشرق القاهرة، ورغبتها في نقل هذه السلسلة من المشروعات الناجحة لأول مرة في غرب القاهرة.

ماونتن فيو 4

وأكدت شركة ماونتن فيو حرصها الدائم على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال ضخ استثمارات ضخمة سنويًا لتلبية الطلب على القطاع العقاري، وتشغيل المزيد من العمالة.

مواصفات ماونتن فيو 4

ويتسم مشروع ماونتن فيو الجديد " ماونتن فيو 4" بتصميم فريد للوحدات الملونة باللونين الأزرق والأبيض حيث تنقسم الوحدات بين تاون هاوس وفيلات مستقلة بمساحات تبدأ من 230 إلي 275 متر مربع.

موقع ماونتن فيو 4

ويتميز موقع مشروع ماونتن فيو الجديد " ماونتن فيو 4" بقربه من الطريق الدائري حيث يبعد عنه بضعة دقائق كما أنه قريب بشكل كبير إلى مول مصر.

موقع ماونتن فيو 4

كفاءة مشروعات شركة ماونتن فيو

وأثبتت مشروعات ماونتن فيو وخاصة في شرق القاهرة، نجاحا كبيرا نظرا لتميزها بتصميم فريد وتنوع الوحدات، لتقدم الشركة لعملائها العديد من المشروعات غرب القاهرة من خلال ماونتن فيو 4، والذي يتميز بنفس مواصفات سلسة المشروعات السابقة، إضافة إلى تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال عام واحد فقط وهي فترة قصيرة جدا.

مشروعات شركة ماونتن فيو الضخمة

وتضم شركة ماونتن فيو 4 مشروعات كبرى بغرب القاهرة وهم ماونتن فيو إي سيتي، تشيل أوت بارك، ماونتن فيو جيزه بلاتو، وماونتن فيو أكتوبر بارك بإجمالي مساحة أكثر من 800 فدان، وحققت هذه المشروعات نموًا في المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

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