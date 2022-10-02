ننشر أسعار ماونتن فيو أي سيتي التجمع الخامس 2022

يبحث فئة كبيرة من الجمهور عن أسعار ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس 2022، حيث تصدرت هذه العبارة الأكثر بحثا عن الوحدات السكنية نظرا لتمتع ماونتن فيو بالمسطحات المائية والمظاهر الممتازة والجذابة.

ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية التفاصيل الكاملة حول أسعار ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس 2022.

أسعار ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس 2022

وعن أسعار ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس 2022، فهي تبدأ من من 1،190،000 جنيه مصري، وهذا بعد البحث من جانب عشاق الوحدات السكنية الفاخرة عن أسعار ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس 2022ز

ويأتي هذا ضمن المشاريع الهائلة التي تقدمها الشركة الغنية عن التعريف شركة ماونتن فيو، لتمنحك الحياة التي تحلم بها بأنظمة تقسيط تناسبك.

وعن أسعار بارك فيلا Park Villa بمساحة 210 تبدأ من 3،479،000 جنيه مصري، أما اي فيلا ماونتن فيو iVilla بمساحة 240 م2 تبدأ من 5،599،000 جنيه.

طراز أوروبي مميز.. تصميم ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس 2022

تم إنشاء كمبوند ماونتن فيو التجمع الخامس بشكل هندسي متميز على الطراز الأوروبي والأمريكي ومصمم على هيئة 6 جزر، وكل جزيرة هي مرحلة لها سمات ومميزات مختلفة عن الأخرى.

ويرجع تأسيس شركة ماونتن فيو في عام 2005 كإحدى شركات مجموعة دار المعمار للهندسة، إلى رجل الأعمال عمرو إسماعيل.

وأطلقت الشركة أول مشروعاتها وهو ماونتن فيو 1 القاهرة الجديدة عام 2006 وبدأت في تسليم وحدات المشروع عام 2010.

وفيما بعد قامت الشركة بإطلاق عام 2016 مشروع آى سيتى القاهرة الجديدة بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبعته بإطلاق مشروع ماونتن فيو اُي سيتي أكتوبر عام 2017 وتبلغ مساحة كل مشروع 500 فدان.

وفي 2019 مُنحت ماونتن فيو جائزة Top Employer عن أفضل بيئة عمل لتصبح أول شركة مصرية تمنح هذه الشهادة في قطاعى التطوير العقارى والهندسى.

وفي 2021 وقعت ماونتن فيو شراكة جديدة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، للقيام بإدارة وتشغيل الشقق الفندقية في مشروع آى سيتى القاهرة الجديدة، فيما وصل إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2021 إلى 20 مليار جنيه.

وتلغت مساحة ماونتن فيو أي سيتي القاهره الجديده نحو 500 فدان، حيث تم تقسيمها ما بين خمس جزر خضراء، لكل منها تصميمها الفريد.