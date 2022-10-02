يرغب العديد من الجماهير عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، في معرفة موعد مباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري، وأسعار التذاكر.

وتقام مباراة الاهلي والزمالك المرتقبة على ملاعب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ولهذا تصدر موعد مباراة السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي محركات البحث العالمية، إذ تتزامن المباراة مع بداية الموسم الكروي الجديد لعام 2022/2023.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر المصري وأسعار التذاكر، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري

وتنطلق مباراة السوبر المصري، للمنافسة على اللقب للموسم 2022- 2023، في أبو ظبي، يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر، على ستاد هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الرياض، والتاسعة بتوقيت الإمارات، وفقا لما أعلنه مجلس أبوظبي الرياضي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري

ويستطيع الجمهور المصري متابعة مباراة السوبر بين بطل الدوري والكأس، عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية، إذ وقع مجلس أبوظبي، اتفاقية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري هذا العام بدولة الإمارات الشقيقة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري

ولمتابعة مباراة السوبر المصري عبر تردد قناة أون تايم سبورت، على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد 11681، معامل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويمكن كذلك متابعتها من خلال تردد أون تايم سبورت الثانية، عبر القمر الصناعي نايل سات، التردد 12303، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، أو تردد قناة أون تايم سبورت الثالثة، عبر القمر الصناعي نايل سات، التردد 12303، معامل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD، على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد 12091، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD، على القمر الصناعي عرب سات، التردد 11804، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra على القمر الصناعي نايل سات، التردد 12330، استقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6، ومعدل الترميز 27500.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ووفق مجلس أبوظبي الرياضي، فإن أسعار تذاكر حضور مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، داخل صالة كرة القدم، 1050 درهمًا إماراتيًا، صالة العرض 840 درهمًا إماراتيًا، صالة النادي وتشمل منطقة المأكولات والمشروبات 735 درهمًا إماراتيًا، تراس النادي الجنوبي 700 درهم إماراتي.

وداخل الدرجة الخامسة 500 درهم إمارتي، مقاعد محجوزة في GA1 فئة 300 درهم إماراتي، GA2 فئة 200 درهم إماراتي، GA3 فئة 150 درهمًا إماراتيًا، GA4 فئة 100 درهم إماراتي، GA5 فئة 50 درهمًا إماراتيًا، والصندوق 50.000 درهم إماراتي.