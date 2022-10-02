تؤثر على الغذاء.. روسيا توجه ضربة جديدة للاتحاد الأوروبي

الاقتصاد
بوتين
بوتين

قررت الحكومة الروسية، منع الشركات من الدول التي فرضت قيودًا مماثلة على روسيا من نقل بضائعها عن طريق البر، حيث وقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، المرسوم أمس السبت.

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وأفاد مرسوم الحكومة الروسية، أن الشركات من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا والمملكة المتحدة، لن تتمكن من نقل البضائع عبر روسيا عن طريق البر، استجابة للقيود التي فرضتها هذه الدول على سائقي الشاحنات الروس، كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو في وقت سابق من هذا العام.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، وسيكون ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2022، والذي ينص على أن الحظر ينطبق على كل من النقل الثنائي والبضائع العابرة، وكذلك نقل البضائع من وإلى أراضي دولة ثالثة.

ويستثني المرسوم بعض السلع، بما في ذلك أنواع مختلفة من المواد الغذائية والسلع المصنعة وبعض المواد غير الغذائية، حيث لن يطبق الحظر على اللحوم والأسماك والحليب وبعض أنواع الخضراوات والحلويات والكاكاو.

 

كما يعفي القرار بعض منتجات الحبوب والكحول والتبغ والأسمدة والمنتجات الصيدلانية ووسائل منع الحمل والورق والكرتون، كما لا تخضع الحيوانات والنباتات الحية والساعات والآلات الموسيقية والمفاعلات النووية وأجهزة تسجيل الفيديو والصوت للحظر.

روسيا

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